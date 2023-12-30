30 декабря, 07:19Транспорт
Открыта подземная пересадка между станциями метро "Каховская" и "Севастопольская"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новая подземная пересадка между станциями московского метрополитена "Каховская" и "Севастопольская" открыта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"С сегодняшнего дня открыта новая подземная пересадка между станциями "Каховская" и "Севастопольская", – указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что благодаря дополнительному переходу между станциями Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ пересадка для пассажиров станет еще удобнее и быстрее.
Ранее сообщалось, что в Москве обновили фасады четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров. Работы прошли на станциях Зеленоград-Крюково, Лихоборы, Аминьевская и Минская.
Также территорию возле станции метро "Свиблово" на северо-востоке столицы благоустроили. Рабочие создали удобные подъезды и подходы, привели в порядок территорию перед Владимирской церковью-часовней.
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