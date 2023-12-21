В Москве благоустроили территорию возле станции метро "Свиблово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Территорию возле станции метро "Свиблово" на северо-востоке столицы благоустроили. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра Петра Бирюкова, главной задачей работ было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции. Рабочие создали удобные подъезды и подходы, привели в порядок территорию перед Владимирской церковью-часовней.

Он напомнил, что работы проводились на участках улиц Амундсена, Кольской, Снежной, Радужной, в проездах Новый Берингов, Русанова и Игарский.

Отмечается, что рабочие убрали под землю воздушные линии электропередачи, проложили дополнительно свыше 30 метров системы водостока.

Помимо этого, специалисты обновили покрытие проезжей части и тротуаров, поэтому общая площадь пешеходной зоны превышает 26 тысяч квадратных метров. Были заменены девять остановочных павильонов, один установлен. Парковку обустроили на улице Снежной.

Территорию возле метро освещают более 200 фонарей и 40 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Примерно 37,9 тысячи "квадратов" газона оказались обустроены, пять новых светофоров оборудованы.

Пешеходные маршруты с экологичным покрытием подготовили на месте протопов в сквере между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом. Там установили скамейки и две велопарковки.

Ранее на севере столицы завершили благоустройство возле станции метро "Лианозово". В рамках него обновили более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта, расширили тротуары, обустроили свыше 22,4 тысячи квадратных метров газона.

До этого в ТиНАО завершились основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино". Там убрали под землю воздушные провода, проложили почти 470 метров системы водостока, а еще обновили около 22 тысяч квадратных метров покрытий на тротуарах и более 30,8 тысячи – на проезжей части.

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