В Москве благоустроили территорию возле станции метро "Лианозово"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На севере столицы завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, а также создание удобных маршрутов от домов к метро.

Бирюков уточнил, что благоустраивали улицы Доронина и Зональную, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, а также разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинской.

В рамках благоустройства обновили более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта, расширили тротуары, обустроили свыше 22,4 тысячи квадратных метров газона, разместили две новые остановки с зарядками и беспроводной связью, а также убрали под землю воздушные провода. Кроме того, для автомобилистов появились более 70 дополнительных парковочных мест.

Еще рабочие установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров, а пешеходные переходы оборудовали 30 опорами освещения.

Помимо этого, они обновили сквер на Зональной улице. Теперь там есть зоны с лавочками под навесами и качели-скамьи, две детские и одна спортивная площадки. Также на дорожках уложили экологичное покрытие и разбили цветники.

Ранее в ТиНАО завершились основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино". Там убрали под землю воздушные провода, проложили почти 470 метров системы водостока, а еще обновили около 22 тысяч квадратных метров покрытий на тротуарах и более 30,8 тысячи – на проезжей части.

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