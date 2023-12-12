В Москве благоустроили территорию возле станции "Марьина Роща" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице завершилось благоустройство территории возле станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а также одноименных станций второго и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-2 и МЦД-4). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций, обустройство комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей. По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском Валу", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Комплекс работ по благоустройству выполнили на 2-й улице Марьиной Рощи, в 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной Рощи, на улицах Шереметьевской, Октябрьской и Сущевский Вал.

В ходе работ специалисты убрали под землю воздушные провода, проложили 70 дополнительных метров системы водостока, заменили дорожное покрытие проезжей части. Более того, на пешеходных переходах установили 45 уличных фонарей и заменили пять светофоров.

Вместо пустыря на Сущевском Валу появилась зона отдыха с детьми, а на территории около храма Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" – комфортное общественное пространство.

В границах всей зоны благоустройства было разбито более 26,8 тысячи квадратных метров газона и почти 660 квадратных метров цветников.

Ранее в Москве завершились основные работы по благоустройству около станции метро "Яхромская". Ее пассажиропоток составляет до 180 тысяч пассажиров в сутки. Работы проходили на участках улицы 800-летия Москвы и нечетной стороне Дмитровского шоссе.



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