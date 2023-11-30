Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 10:23

Город

Завершилось благоустройство участка Ленинского проспекта на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили благоустройство участка Ленинского проспекта на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы – Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта", – поделился заммэра города Петр Бирюков.

Уже в 2023-м, продолжил он, специалисты обновили участок от Университетского до Ломоносовского проспекта. Главной задачей комплекса было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более удобным, уточнил вице-мэр.

Так, в рамках благоустройства был проведен ряд работ:

  • убрали воздушные провода в кабельную канализацию;
  • расширили тротуары и обновили их покрытие;
  • отремонтировали асфальт на проезжей части;
  • обустроили парковочные карманы;
  • установили 10 остановочных павильонов с зарядными слотами;
  • наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения;
  • поставили более 320 фонарей и уличных торшеров;
  • установили скамейки и навигационные стелы;
  • создали две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66.

Кроме того, в рамках работ специалисты благоустроили дворовые территории в квартале между Ленинским и Ломоносовским проспектами, улицами Панферова и Вавилова. Вместе с тем они привели в порядок газон и выложили дополнительный. В комплексе городского хозяйства добавили, что в будущем на территории благоустройства высадят около 200 взрослых деревьев и 6,6 тысячи кустарников.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Царицыно" завершилось благоустройство. Как уточнили в Дептрансе, на месте котлована, вырытого для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, появился сквер. Также там высадили деревья, установили лавочки, качели и навесы.

"Мой район. Обратная связь": в Тушинском природном парке благоустроили овраг

Читайте также

городблагоустройство
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика