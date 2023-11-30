30 ноября, 10:23Город
Завершилось благоустройство участка Ленинского проспекта на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты завершили благоустройство участка Ленинского проспекта на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы – Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта", – поделился заммэра города Петр Бирюков.
Уже в 2023-м, продолжил он, специалисты обновили участок от Университетского до Ломоносовского проспекта. Главной задачей комплекса было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более удобным, уточнил вице-мэр.
Так, в рамках благоустройства был проведен ряд работ:
- убрали воздушные провода в кабельную канализацию;
- расширили тротуары и обновили их покрытие;
- отремонтировали асфальт на проезжей части;
- обустроили парковочные карманы;
- установили 10 остановочных павильонов с зарядными слотами;
- наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения;
- поставили более 320 фонарей и уличных торшеров;
- установили скамейки и навигационные стелы;
- создали две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66.
Кроме того, в рамках работ специалисты благоустроили дворовые территории в квартале между Ленинским и Ломоносовским проспектами, улицами Панферова и Вавилова. Вместе с тем они привели в порядок газон и выложили дополнительный. В комплексе городского хозяйства добавили, что в будущем на территории благоустройства высадят около 200 взрослых деревьев и 6,6 тысячи кустарников.
Ранее сообщалось, что возле станции метро "Царицыно" завершилось благоустройство. Как уточнили в Дептрансе, на месте котлована, вырытого для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, появился сквер. Также там высадили деревья, установили лавочки, качели и навесы.
"Мой район. Обратная связь": в Тушинском природном парке благоустроили овраг
Читайте также