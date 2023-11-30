Завершилось благоустройство участка Ленинского проспекта на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили благоустройство участка Ленинского проспекта на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы – Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта", – поделился заммэра города Петр Бирюков.

Уже в 2023-м, продолжил он, специалисты обновили участок от Университетского до Ломоносовского проспекта. Главной задачей комплекса было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более удобным, уточнил вице-мэр.

Так, в рамках благоустройства был проведен ряд работ:

убрали воздушные провода в кабельную канализацию;

расширили тротуары и обновили их покрытие;

отремонтировали асфальт на проезжей части;

обустроили парковочные карманы;

установили 10 остановочных павильонов с зарядными слотами;

наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения;

поставили более 320 фонарей и уличных торшеров;

установили скамейки и навигационные стелы;

создали две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66.

Кроме того, в рамках работ специалисты благоустроили дворовые территории в квартале между Ленинским и Ломоносовским проспектами, улицами Панферова и Вавилова. Вместе с тем они привели в порядок газон и выложили дополнительный. В комплексе городского хозяйства добавили, что в будущем на территории благоустройства высадят около 200 взрослых деревьев и 6,6 тысячи кустарников.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Царицыно" завершилось благоустройство. Как уточнили в Дептрансе, на месте котлована, вырытого для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, появился сквер. Также там высадили деревья, установили лавочки, качели и навесы.

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