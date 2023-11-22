Новое пространство для спорта и отдыха появится в поселении Сосенском

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В ТиНАО завершили проектирование общественного пространства, которое будет находиться в поселении Сосенском около Скандинавского бульвара. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В новой зоне отдыха общей площадью 2,5 гектара предусмотрены площадки для занятий спортом, игр в волейбол и бадминтон, прогулочный маршрут вдоль естественного водоема – реки Варварки, а также детские площадки и места для пикников", – сказал он.

Парк интегрируют в сеть маршрутов для транспорта. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, новое пространство создадут на территории жилого комплекса "Скандинавия", который делится на три части. В последней и расположится парк.

"В районе для жителей открыты и другие общественные пространства – Линейный парк и площадь Туве Янссон. Здесь по поручению мэра Москвы Сергея Собянина формируется многофункциональная застройка с социальной и коммерческой инфраструктурой", – указал он.

В настоящее время дома в северной части комплекса достроили и почти заселили. Там уже открылась школа "Энергия" и детский сад "Волшебная долина".

До этого про итоги благоустройства на большом открытом пространстве между Тарусской и Ясногорской улицами рассказывал Сергей Собянин. Он подчеркнул, что, помимо многофункционального зеленого пространства, тут появился Ледовый дворец.

Он уточнил, что со времен массовой застройки Ясенева в центре района больше 40 лет было открытое пространство площадью почти 7 гектаров. Однако теперь неухоженный и неосвещенный пустырь стал новой точкой притяжения местных жителей.

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки