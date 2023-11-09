Мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на северо-западе города

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий на северо-западе Москвы. Об этом он сообщил в своем блоге.

В первую очередь программа благоустройства затронула район Строгино. Так, на улице Маршала Катукова неподалеку от дворца спорта "Янтарь" организовали сквер. Теперь там сделали дорожки для прогулок, высадили деревья, установили лавочки и светодиодные фонари.

Также изменилась зона для детских игр и отдыха возле дома № 24, корпуса 6. На этой части территории обновили амфитеатр, где можно будет проводить районные мероприятия и праздники. В западной части детской зоны установили игровую площадку для детей от 7 до 12 лет. Ребята смогут покататься на качелях, попрыгать батутах, забраться на скалодром и горки. В южной части обустроили развивающую зону для малышей, а в северной – игровой комплекс.

Собянин отметил, что парк "Березовая роща" в Строгине популярен среди жителей, особенно для прогулок с домашними животными. В связи с этим для питомцев создали две зоны с оборудованием, где можно поиграть со собаками, а также подрессировать их. Более того, в сквере теперь есть и спортивные площадки для любителей активного образа жизни. Для безопасности всех граждан было принято решение оградить территорию от трамвайных путей.

Спортивную активность добавили и в парк "Березовая роща" в районе Хорошёво-Мнёвники. После обновлений для жителей района сделали памп-трек, скейт-парк, комплекс для силовых тренировок и зону для настольных игр. Кроме того, для детей установили две площадки. Рядом обустроили территорию для выгула животных. При этом в сквере теперь имеются удобные дорожки, по которым можно гулять и в ненастную погоду.

Благоустройство коснулось и парка "Березовая роща" в 14-м микрорайоне Куркино. Там заменили покрытие дорожек, привели в порядок детские площадки, установили лавочки. В темное время суток территорию будут освещать новые энергосберегающие фонари. Неподалеку от школы, расположенной во дворе дома № 17 на Куркинском шоссе, обустроили детские и спортивные площадки. Так, для ребят сделали качели-"гнезда", карусель, новый комплекс с горками.

Возле домов № 2–6 на улице Воротынской обновили газон и поменяли покрытие дорожно-тропиночной сети, поэтому прогулки теперь стали приятнее и безопаснее.

Обновленные транзитные и прогулочные маршруты сделали для жителей микрорайонов 12 и 3 по Новокуркинскому шоссе. Также там озеленили территорию и установили площадки для отдыха. Для безопасных прогулок обустроили новые опоры освещения.

В Южном Тушине привели в порядок прогулочную зону возле природного памятника "Сходненский ковш", который входит в Тушинский природный парк. Было решено поменять на этой территории тропинки и скамейки с диван-качелями, а также сделать дополнительные опоры освещения. Кроме того, там установили две детские, одну спортивную и смотровую площадки поблизости. При этом в этой зоне проложили прогулочную экотропу, связывающую 3-й и 4-й микрорайоны.

В самом Тушинском природном парке решили привести в порядок овраг в районе Окружной улицы неподалеку от дома № 2. Так, специалисты организовали рекультивацию почвы, разбили газон и установили деревянные настилы. Вблизи с жилыми домами установили детские и спортивные площадки, обновив полностью оборудование.

Также мэр Москвы сообщил о создании нового променада между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала. До благоустройства территория была практически заброшенная, а сейчас из этой зоны сделали рекреационное пространство, связав с набережной Сходненского канала со стороны улицы Свободы и с территорией улиц Фабрициуса и Сходненской. В связи с этими изменениями более 7 тысяч смогут отдыхать здесь и заниматься спортом.

При этом специалисты сделали прогулочные дорожки для жителей района и километровую велодорожку на берегу Сходненского канала. Для детей же привели в порядок игровую зону в экостиле, установив стоячие качели с подвесом, качели-"гнездо", пружинные качалки, карусель и большой игровой комплекс. Для любителей спорта оборудовали спортзал на открытом воздухе. Теперь там имеются канаты, кольца, шведская стенка, турники и брусья.

Для выгула и тренировок собак тоже обустроили территорию, оснащенную трамплинами, барьерами и другим оборудованием. По всей территории проложили прогулочные настилы из лиственницы и установили лавочки.



В Северном Тушине благоустроили парк, расположенный на улице Героев Панфиловцев. У мемориального комплекса в честь воинов 316-й стрелковой дивизии поставили памятник легендарному генерал-майору Панфилову. В самом сквере сделали зону тихого отдыха с видом на красивые цветники и восстановили газон.

"Реализованные в этом году проекты нашли живой отклик москвичей и добавили северо-западу Москвы комфорта и уюта", – заключил мэр Москвы.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что территория возле станции столичного метрополитена "Физтех", где ведутся работы по благоустройству, готова на 60%. Там отметили, что основная цель проекта заключается в организации удобных подходов и подъездов к станции.

На сегодняшний день специалисты убрали под землю воздушные провода, проложили системы водостока, расширили тротуары, обустроили новые, сделали пешеходные аллеи, смонтировали современные остановки, обновили асфальт, увеличили число парковочных мест, а также создали общественное пространство на пустующей территории около дублера Дмитровского шоссе.

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство нескольких территорий в ЦАО