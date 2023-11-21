Благоустройство территории ведется около поликлиники на Лебедянской улице

Фото: Депстрой

Прилегающую к детской поликлинике на Лебедянской улице территорию благоустраивают. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Новая поликлиника сможет принимать 320 маленьких пациентов в смену. Внутри строители ведут отделочные работы, а на территории поликлиники идут работы по благоустройству территории", – цитирует его пресс-служба ведомства.

Учреждение возводится в соответствии с новым стандартом. Общее цветовое оформление внешних фасадов будет отвечать ему. Большую часть элементов окрасят в салатовый цвет.

Для диагностики и лечения пациентов в поликлинике в Восточном Бирюлеве задействуют 700 единиц оборудования. Первый этаж отведут под травмпункт, вестибюль и зону анализов для пациентов, второй – под кабинеты для педиатров, зоны профилактики, третий – под пространства для работы узких специалистов, четвертый – под клинико-диагностическую лабораторию и отделения реабилитации, пятый займут административные помещения.

Для детей с симптомами инфекционных заболеваний организуют отдельный вход. Для юных посетителей на каждом этаже также предусмотрят игровые зоны.

Ранее стало известно, что с января этого года в Москве ввели в эксплуатацию 16 медучреждений общей площадью 159,2 тысячи квадратных метров. В частности, в Москве построили и сдали в эксплуатацию одну детскую, три детско-взрослых и пять взрослых поликлиник.



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