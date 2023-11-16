Поставка мебели началась в детско-взрослую поликлинику на Ленской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В детско-взрослую поликлинику, расположенную на Ленской улице в Москве, начали поставлять мебель. Об этом сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Он рассказал, что новое медучреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену. Туда уже привезли тяжелое медоборудование (рентген и маммограф), началась поставка мебели. Строительная готовность объекта – 90%, сказал он.

Площадь медучреждения – свыше 8,6 тысячи "квадратов". Шестиэтажное здание будет разделено на два блока, в которых разместят филиалы поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11.

Кабинеты специалистов расположат так, чтобы в коридорах не было очередей. Для пациентов оборудуют зоны ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами и мягкими диванами.

Взрослая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, она займет шесть этажей в левом крыле медучреждения. Детская – на 250 посещений в смену – расположится на пяти этажах в правом крыле. Для детей на всех этажах сделают зоны ожидания с игровыми, также разместят педиатрическое отделение, отделение для грудничков, дневной стационар, отделение функциональной и лучевой диагностики и отделение неотложной помощи.

Самые посещаемые кабинеты врачей разместят на нижних этажах, менее посещаемые – на верхних. Для специалистов сделают комнаты отдыха, а их кабинеты оборудуют эргономичной мебелью.

Во взрослом отделении поставят цифровой маммограф, рентген-установку, аппараты УЗИ, лор-комбайн, офтальмоскоп, аппараты ЭКГ, СМАД, спирометр. В детском отделении – аппараты УЗИ экспертного класса, офтальмологическое оборудование, лор-комбайн, аудиометр с аудиометрической шумозащитной кабиной и другую технику.

Ранее опубликовали рейтинг лучших детских поликлиник Москвы. Первое место занял филиал № 4 детской городской поликлиники № 122.

В оценке медучреждений поучаствовали свыше 15 тысяч горожан. Они оценивали пациентоориентированность, доверие к врачам, профессионализм и доброжелательность персонала, командную работу и уважение к пациентам.

Рейтинг детских городских поликлиник обновили в Москве