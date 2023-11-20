Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения расположенного на улице Ольховской филиала № 3 детской городской поликлиники № 3, он открылся летом после комплексной реконструкции.

Мэр уточнил, что новый стационар станет крупнейшим в стране.

"По сути дела – это многопрофильная клиника, которая будет оснащена самыми последними технологиями и даст новые возможности для оказания качественной медицинской помощи нашим подрастающим москвичам", – подчеркнул он.

Также, по его словам, реконструкция всех старых детских поликлиник в столице будет завершена до 2025 года. Кроме того, специалисты сейчас строят современный корпус детской клиники Святого Владимира.

Градоначальник поздравил детских врачей с профессиональным праздником – Всемирным днем педиатра, который празднуется 20 ноября. Собянин от имени москвичей поблагодарил их за работу, в которую те "вкладывают свою душу и сердце".

Планируется, что многопрофильный комплекс построят в районе Филевский Парк по адресу улица Алябьева, дом 7/33. Общая площадь новых корпусов будет примерно 80–120 тысяч квадратных метров.

В стационаре создадут возможности для применения самого широкого спектра лечебных и диагностических технологий оказания плановой и экстренной медицинской помощи детям. Завершить строительство планируется в 2028 году.

Между тем с января этого года в Москве ввели в эксплуатацию 16 медучреждений общей площадью 159,2 тысячи квадратных метров. По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, объемы ввода медучреждений в Москве выросли в два раза по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Кроме того, строительство подземного этажа в новой детской поликлинике стартовало в Зеленограде. Застройщиком выступила АНО "РСИ", сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

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