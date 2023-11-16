В Москве с начала года сдали в эксплуатацию 16 медучреждений

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С января этого года в Москве ввели в эксплуатацию 16 медучреждений общей площадью 159,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, объемы ввода медучреждений в Москве выросли в два раза по сравнению с таким же периодом 2022 года, тогда общая площадь сданных объектов здравоохранения составила 76 тысяч "квадратов". Он считает, что такие высокие темпы строительства и реконструкции позволяют горожанам получать медпомощь недалеко от дома.

Он добавил, что с января в Москве построили и сдали в эксплуатацию одну детскую, три детско-взрослых и пять взрослых поликлиник, включая две пристройки к работающим медучреждениям. В общей сложности они смогут принять свыше пяти тысяч пациентов за смену.

Так, в рамках стационарного лечения в районе Покровское-Стрешнево ввели в эксплуатацию два новых корпуса Научного центра неврологии. Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, суммарная площадь клинического корпуса – 13,3 тысячи "квадратов".

На территории ТиНАО летом начал работу детский стационар многопрофильного клинического центра в поселке Коммунарка на 180 коек. На юго-западе Москвы для обслуживания жителей микрорайонов Южное Бутово и Щербинка сдали в эксплуатацию подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест.

Кроме того, в столице закончили реконструкцию седьмого корпуса "Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского" и отделений "Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова".

Кроме того, с января по октябрь текущего года Мосгосстройнадзор выдал 18 разрешений на строительство лечебно-оздоровительных объектов общей площадью почти 106 тысяч "квадратов". Медцентры возведут в районах Косино-Ухтомском, Северное Бутово и Хорошёво-Мнёвники.

В Москворечье-Сабурово проведут реконструкцию здания Института персонализированной медицины, к нему также пристроят два новых корпуса, в которых разместят научно-исследовательский блок, виварий, отдел лекарств на основе вирусных векторов, блок подготовки и хранения биоматериала. Общая площадь строения составит почти 11,3 тысячи "квадратов".

Ранее сообщалось, что в женских консультациях Москвы начали работать дежурные врачи. Они принимают женщин без предварительной записи в срочном порядке. При необходимости специалист может направить пациентку на исследования или госпитализацию.

Сейчас кабинеты дежурных врачей работают в 50 женских консультациях, а к концу этого года появятся уже в 70 медучреждениях.

Дежурные врачи появились в женских консультациях Москвы