Основные работы по благоустройству около станции метро "Яхромская" завершены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Основные работы по благоустройству возле станции московского метро "Яхромская" закончены. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По словам заммэра по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова, главная задача проекта – улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, которую открыли в сентябре текущего года. Ее пассажиропоток составляет до 180 тысяч пассажиров в сутки, поэтому важно сделать удобные подходы и подъезды к объекту, а также обеспечить безопасность людей. Работы проходили на участках улицы 800-летия Москвы и нечетной стороне Дмитровского шоссе, добавил он.

Отмечается, что в ходе благоустройства специалисты спрятали линии электропередачи и другие провода в кабельную канализацию, сделали дополнительную ливневую систему на улице 800-летия Москвы, заменили асфальт на тротуарах и проезжей части, установили 120 фонарей и 110 уличных торшеров, а также поставили два новых светофора.

Кроме того, оборудовали свыше 200 парковочных мест, смонтировали 14 опор контрастного освещения на пешеходных переходах, оборудовали четыре остановочных павильона для городского транспорта, обновили на улице 800-летия Москвы шесть детских площадок, две из которых уже готовы, а также создали прогулочно-видовую зону с дорожками, экологичным покрытием, небольшими горками и цветниками на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе.

Во время проведения озеленения около станции рабочие разбили газон общей площадью свыше 30,6 тысячи квадратных метров, высадили более 30 деревьев и столько же кустарников.

Ранее сообщалось, что около городского вокзала Рижская завершилось благоустройство. Там обновили асфальт и газон, установили новые светофоры, фонари и остановочные павильоны.

Специалисты благоустроили территорию возле городского вокзала Рижская