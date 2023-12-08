Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 17:30

Город

"Мой район. Обратная связь": Ясеневский лесопарк благоустроили в столице

"Мой район. Обратная связь": Ясеневский лесопарк благоустроили в столице

"Мой район. Обратная связь": на Русаковской эстакаде обновили деформационные швы

"Мой район. Обратная связь": дом на Смирновской улице обновили в Москве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство завершилось возле станции метро "Царицыно"

"Мой район. Обратная связь": дом 1912 года отремонтировали в Пресненском районе Москвы

Семь новых пешеходных мостов появятся в Москве к 2026 году

Праздничная резиденция Деда Мороза откроется в парке "Остров Мечты"

Более 150 площадок для зимних активностей подготовили в столичных парках

Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Более 2,5 тысячи квартир передадут под заселение по программе реновации в декабре

На юго-западе столицы прошло благоустройство Ясеневского лесопарка. Специалисты привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, выполнив ее из экологичного гранитного отсева. Благоустроили также пляжную зону Голубинского пруда.

Для отдыха у воды установили шезлонги и качели. Поблизости разместили спортивный комплекс в стиле "русский ниндзя". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городпаркиблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика