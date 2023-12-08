08 декабря, 17:30Город
"Мой район. Обратная связь": Ясеневский лесопарк благоустроили в столице
На юго-западе столицы прошло благоустройство Ясеневского лесопарка. Специалисты привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, выполнив ее из экологичного гранитного отсева. Благоустроили также пляжную зону Голубинского пруда.
Для отдыха у воды установили шезлонги и качели. Поблизости разместили спортивный комплекс в стиле "русский ниндзя". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь