"Мой район. Обратная связь": Ясеневский лесопарк благоустроили в столице

На юго-западе столицы прошло благоустройство Ясеневского лесопарка. Специалисты привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, выполнив ее из экологичного гранитного отсева. Благоустроили также пляжную зону Голубинского пруда.

Для отдыха у воды установили шезлонги и качели. Поблизости разместили спортивный комплекс в стиле "русский ниндзя". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".