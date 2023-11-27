"Мой район. Обратная связь": дом на улице Фомичевой отремонтировали в Москве

На северо-западе столицы завершилось восстановление многоквартирного дома. Здание расположено на улице Фомичевой. Дом возвели в 1970 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы. Стены дома были украшены мелкой облицовочной плиткой. Их привели в порядок при помощи новой технологии нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".