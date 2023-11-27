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27 ноября, 07:05

Город

"Мой район. Обратная связь": дом на улице Фомичевой отремонтировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом на улице Фомичевой отремонтировали в Москве

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На северо-западе столицы завершилось восстановление многоквартирного дома. Здание расположено на улице Фомичевой. Дом возвели в 1970 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы. Стены дома были украшены мелкой облицовочной плиткой. Их привели в порядок при помощи новой технологии нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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