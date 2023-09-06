Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники завоевали уже 26 медалей на международных олимпиадах в 2023 году, из которых 11 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице подвели промежуточные итоги международных олимпиад, в которых участвовали столичные школьники. В 2023 году прошло уже семь состязаний – по биологии, физике, химии, географии, лингвистике, экономике и информатике. В каждом из них ребята показали высокие результаты", – отметили в сообщении.

На mos.ru добавили, что в июне школьники из Москвы стали обладателями 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. Помимо этого, участники основной сборной завоевали 8 медалей. Команда юниоров принесла полный комплект наград – по одной каждого достоинства. Всего на счету сборной 3 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали.

В июле ученики приняли участие в Международной олимпиаде по биологии. Учащиеся школы Центра педагогического мастерства Алиса Тимонина и Никита Воробьев стали обладателями золотой и серебряной медалей соответственно. Всего школьникам вручили три золотых и одну серебряную медаль. В свою очередь, золотую медаль на Международной олимпиаде по химии получил Сергей Росляков из школы Центра педагогического мастерства. Всего российская команда получила три золота и одно серебро.

На Международной олимпиаде по физике золотые медали выиграли Вячеслав Бобков из школы № 1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства. На этой олимпиаде российская сборная заполучила пять наград.

Ученица математического класса школы № 179 Элеонора Степанова завоевала золотую медаль на Международной олимпиаде по лингвистике. Обладателем серебряной медали стала Виктория Зубкова из школы "Летово". Бронзу взял Александр Шлыков из школы № 1533 "ЛИТ". На этой олимпиаде российская команда выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

На Международной олимпиаде по экономике золото выиграл Иван Делозари из школы № 2086, серебро досталось Дарье Голубевой из лицея "Вторая школа", Екатерине Лексиной и Александру Шилину из школы Центра педагогического мастерства, а Анна Мастинен из школы "Летово" завоевала бронзу.

Золотые медали на Международной олимпиаде по информатике получили Иван Пискарев из школы № 2086 и Антон Степанов из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова. Соревнование проходило в Венгрии, всего в нем приняли участие команды почти из 90 стран.

Ранее Сергей Собянин поздравил московских школьников, победивших на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. На завершающем этапе состязаний юные программисты должны были решить три алгоритмические задачи. Градоначальник пожелал школьникам дальнейших успехов в изучении информационных технологий.

Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по информатике