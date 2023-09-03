Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по информатике

Фото: пресс-служба МФТИ

Сергей Собянин поздравил московских школьников, победивших на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. Ребятам удалось взять две золотые медали, уточнил градоначальник в своем официальном телеграм-канале.

"Награды получили Иван Пискарев из школы № 2086 и Антон Степанов из лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова. Молодцы", – говорится в его публикации.

Собянин обратил внимание, что в олимпиаде участвовали команды из почти 90 стран. На завершающем этапе состязаний юным программистам предстояло решить три алгоритмические задачи.

Мэр столицы пожелал московским школьникам дальнейших успехов в изучении информационных технологий.

Ранее градоначальник рассказал о столичных школьниках, завоевавших медали на четырех международных олимпиадах.

Мэр упомянул воспитанников Центра педагогического мастерства Сергея Рослякова и Егора Потапова, которые выиграли золото олимпиады по химии и золото олимпиады по физике соответственно. Также, по словам Собянина, победу в олимпиаде по физике одержал ученик школы № 1589 Вячеслав Бобков.



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