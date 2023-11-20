Собянин рассказал о реставрации уникального дома, в котором жил Станиславский

В Москве завершают реставрацию особняка купцов Марковых на Каретном Ряду. О ходе работ рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Дом, в котором жил театральный режиссер Константин Станиславский, требовал комплексного восстановления. За свою историю здание пережило несколько пожаров и крупных перестроек. Исторический вид ему смогли вернуть благодаря сохранившимся чертежам. Например, парадную лестницу собирали по шаблонам известняковых ступеней.

За год специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Именно благодаря этим мифическим существам особняк называли Домом с пегасами. Закончить работы планируют в первом квартале 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.