Четыре электрических судна прибыли в Москву для работы на речных маршрутах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Четыре современных электрических судна прибыли в Москву для работы на регулярных речных маршрутах, рассказал телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Речные суда "Серебрянка", "Шмелевка", "Люблинка" и "Кузнецовка" шли с верфи под Санкт-Петербургом до столицы около двух недель, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В пункте назначения электросуда пройдут финальную доработку, а специалисты проведут необходимые настройки кораблей. Затем четыре единицы водного транспорта пройдут ходовые и швартовые испытания.

"Главное для нас – это безопасность пассажиров, поэтому тестирование судов в столице является ключевым этапом их подготовки", – добавил заммэра.

Сейчас на двух маршрутах ходят корабли "Синичка", "Филька", "Сетунь", "Пресня", "Грачевка", "Сходня", "Яуза", "Неглинка", "Раменка", "Химка", "Городня", "Битца", "Жужа" и "Котловка".

Первый круглогодичный маршрут речного электротранспорта заработал в Москве 20 июня 2023 года в районе Киевского вокзала. За 3 месяца после запуска пассажиры совершили здесь свыше 200 тысяч поездок.

29 сентября был открыт второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке – от ЗИЛа до района Печатники. За 2 недели его работы им воспользовались около 17 тысяч пассажиров.

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