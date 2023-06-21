"Серьезная экономия времени": главное о работе новых электросудов в Москве

На Москве-реке во вторник, 20 июня, был запущен первый регулярный маршрут водного электротранспорта, который будет перевозить пассажиров круглый год. Комфортные и экологичные речные трамвайчики помогут горожанам значительно сэкономить время в пути из одной точки столицы в другую. Рассказываем, как работают суда, сколько стоит проезд, а также куда на них получится добраться.
На работу по воде
В столице водный транспорт перестал быть только развлекательным. Во вторник, 20 июня, Владимир Путин и Сергей Собянин на Москве-реке запустили регулярные электрические речные трамвайчики. Они будут перевозить пассажиров круглый год. Первый маршрут, протяженность которого 6,5 километра, связал Киевский вокзал и причал на Шелепихинской набережной (в районе ЖК "Сердце столицы").
По нему следуют восемь электросудов. Каждому дали свое название в честь московских рек: "Пресня", "Сходня", "Яуза", "Раменка", "Неглинка", "Сетунь", "Филька" и "Синичка".
До конца 2023 года планируется запуск второго маршрута – Автозаводский мост – Печатники. Его длина составит 13 километров. "В итоге поездки станут еще удобнее для жителей 18 районов столицы – это порядка 1,5 миллиона человек. К тому же использование электрических судов улучшит экологическую ситуацию в городе", – рассказал Собянин.
Сколько стоит проезд
В столице появились первые электрические речные трамвайчики
Проезд пассажиры могут оплачивать несколькими способами. При помощи "Тройки", банковских карт, в частности и виртуальных на телефонах Android с функцией NFC, а также по биометрии (по распознаванию лица). В честь запуска регулярного водного транспорта до 23 июня включительно на новых судах можно прокатиться бесплатно.
В дальнейшем стоимость билетов в рабочий день составит 150 рублей, а в выходные – 300 рублей. Такие цены будут действовать до конца лета. С 1 сентября воспользоваться новым видом транспорта можно будет за 150 рублей в любое время. Бесплатный проезд предусмотрен для детей до 7 лет в сопровождении взрослых, а также для владельцев билетов "Единый" (на 90 и 365 дней), поскольку поездки уже включены в абонемент.
Повышенная комфортность
Каждое электросудно – около 22 метров в длину и рассчитано на 50 мест, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями. Специально для нового транспорта разработали дизайн турникетов – они стали тоньше и короче, чем в метро.
В дороге будет удобно и поработать. В салоне есть USB-зарядки для гаджетов, бесплатный Wi-Fi, удобные кресла и столики, что позволяет пользоваться ноутбуком. Также сделаны площадки для перевозки велосипедов и самокатов. В пути можно любоваться видом через панорамные окна и остекленную крышу.
Примечательно, что причалы могут одновременно принимать до двух судов. "При их разработке применили уникальное решение, обеспечивающее зарядку электросудна во время посадки и высадки пассажиров. На причалах работают табло с онлайн-расписанием – точно так же, как на остановках общественного транспорта", – рассказали в столичном Стройкомплексе.
В ближайшие годы, по словам Собянина, в городе запустят еще три маршрута речных трамвайчиков. В результате пассажирским движением так или иначе окажется охваченной практически вся акватория Москвы-реки в границах города.
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