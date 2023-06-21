"Серьезная экономия времени": главное о работе новых электросудов в Москве

На Москве-реке во вторник, 20 июня, был запущен первый регулярный маршрут водного электротранспорта, который будет перевозить пассажиров круглый год. Комфортные и экологичные речные трамвайчики помогут горожанам значительно сэкономить время в пути из одной точки столицы в другую. Рассказываем, как работают суда, сколько стоит проезд, а также куда на них получится добраться.



На работу по воде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице водный транспорт перестал быть только развлекательным. Во вторник, 20 июня, Владимир Путин и Сергей Собянин на Москве-реке запустили регулярные электрические речные трамвайчики. Они будут перевозить пассажиров круглый год. Первый маршрут, протяженность которого 6,5 километра, связал Киевский вокзал и причал на Шелепихинской набережной (в районе ЖК "Сердце столицы").

По нему следуют восемь электросудов. Каждому дали свое название в честь московских рек: "Пресня", "Сходня", "Яуза", "Раменка", "Неглинка", "Сетунь", "Филька" и "Синичка".





Сергей Собянин мэр Москвы На новых судах пассажиры смогут добраться от Киевского до "Сити" без пересадок и с красивым видом на город примерно за 20 минут.

До конца 2023 года планируется запуск второго маршрута – Автозаводский мост – Печатники. Его длина составит 13 километров. "В итоге поездки станут еще удобнее для жителей 18 районов столицы – это порядка 1,5 миллиона человек. К тому же использование электрических судов улучшит экологическую ситуацию в городе", – рассказал Собянин.



Сколько стоит проезд

В столице появились первые электрические речные трамвайчики

Проезд пассажиры могут оплачивать несколькими способами. При помощи "Тройки", банковских карт, в частности и виртуальных на телефонах Android с функцией NFC, а также по биометрии (по распознаванию лица). В честь запуска регулярного водного транспорта до 23 июня включительно на новых судах можно прокатиться бесплатно.





пресс-служба столичного Дептранса Мы выпустили тематические "Тройки" к открытию регулярного речного маршрута. Купить их можно в кассах на Кольцевой линии.

В дальнейшем стоимость билетов в рабочий день составит 150 рублей, а в выходные – 300 рублей. Такие цены будут действовать до конца лета. С 1 сентября воспользоваться новым видом транспорта можно будет за 150 рублей в любое время. Бесплатный проезд предусмотрен для детей до 7 лет в сопровождении взрослых, а также для владельцев билетов "Единый" (на 90 и 365 дней), поскольку поездки уже включены в абонемент.



Повышенная комфортность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Каждое электросудно – около 22 метров в длину и рассчитано на 50 мест, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями. Специально для нового транспорта разработали дизайн турникетов – они стали тоньше и короче, чем в метро.

В дороге будет удобно и поработать. В салоне есть USB-зарядки для гаджетов, бесплатный Wi-Fi, удобные кресла и столики, что позволяет пользоваться ноутбуком. Также сделаны площадки для перевозки велосипедов и самокатов. В пути можно любоваться видом через панорамные окна и остекленную крышу.





из сообщения на сайте столичного Стройкомплекса Пассажиры в некоторых случаях смогут серьезно сэкономить время по сравнению с поездками на других видах транспорта. К примеру, путь от парка "Фили" до причала Карамышевский на автобусе занимает более часа, а по воде – всего 13,5 минуты, что в пять раз быстрее.

Примечательно, что причалы могут одновременно принимать до двух судов. "При их разработке применили уникальное решение, обеспечивающее зарядку электросудна во время посадки и высадки пассажиров. На причалах работают табло с онлайн-расписанием – точно так же, как на остановках общественного транспорта", – рассказали в столичном Стройкомплексе.

В ближайшие годы, по словам Собянина, в городе запустят еще три маршрута речных трамвайчиков. В результате пассажирским движением так или иначе окажется охваченной практически вся акватория Москвы-реки в границах города.

