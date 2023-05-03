Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Речной маршрут от Северного речного вокзала до причала Захарково возобновил работу, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, путь теперь занимает около 10 минут с одного берега на другой вместо часа на метро или 40 минут на машине.

Он отметил, что маршрут-переправа Северный речной вокзал – Захарково востребован у жителей районов Левобережного, Южное и Северное Тушино, Головинского и Ховрино.

Оплатить проезд можно картой "Тройка" прямо на борту, в кассе у причала или на сайте "Суда сюда!". За прошлый год маршрутом воспользовались почти 180 тысяч пассажиров.

Дептранс указал на плюсы маршрута. Среди них то, что теплоход "Москва-1" вмещает до 150 пассажиров, путь занимает значительно меньше времени, чем на метро или машине, стоимость – всего 46 рублей.

Кроме того, теплоходы ходят строго по расписанию, а во время проезда можно полюбоваться видами на Северный речной вокзал и парк рядом.

Ранее Собянин открыл Южный речной вокзал в столичном районе Нагатинский Затон. Специалистам удалось очистить акваторию, а также создать набережные, пешеходные маршруты и провести комплекс мер по благоустройству.



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