Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил работников московского транспорта с профессиональным праздником и поблагодарил их за вклад в развитие столицы. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Современная Москва – один из самых удобных для жизни мегаполисов. В этом огромная заслуга столичного транспорта, отвечающего высоким мировым стандартам", – подчеркнул градоначальник.

Собянин отметил, что москвичи доверяют транспорту Москвы, так как в любой сезон и любую погоду более 200 тысяч специалистов трудятся для обеспечения комфортных, безопасных и быстрых поездок по городу.

Мэр подчеркнул, что столичный транспорт продолжает динамично развиваться, и напомнил, что в этом году была полностью запущена Большая кольцевая линия метро, открыты третий и четвертый Московские центральные диаметры. В этом году впервые в России метро пришло в аэропорт – Внуково, а на речные маршруты вышли уникальные электрические суда российского производства.

Подвижной состав городского транспорта обновляется хорошими темпами, Москва является лидером в Европе по числу инновационных электробусов, подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил работников московского транспорта за их высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в развитие столицы и повышение качества жизни москвичей.

"Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин заявил, что москвичи и гости столицы в этом сезоне летней навигации совершили 2,2 миллиона поездок на круизном и прогулочном флоте города. Это на 22% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Он напомнил, что Северный речной вокзал открылся после реконструкции в 2020 году, а Южный – в конце апреля 2023 года. За летний сезон навигации их посетили почти 2,4 миллиона человек. Собянин уточнил, что после закрытия летней навигации часть прогулочного флота продолжит курсировать и зимой. В частности, работать будут маршруты электросудов.

До этого гендиректор компании "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа сообщил, что до конца 2023 года компания поставит Московскому метрополитену почти 200 вагонов серии "Москва-2020". Он уточнил, что планируется поставить еще 192 новых вагона.

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