В Москве отреставрировали старинный особняк Рутковских. Как отметил Сергей Собянин, столичные власти стараются делать все, чтобы вернуть легендарным зданиям исторический облик, ведь архитектура – важная часть богатого культурного наследия Москвы, подчеркнул мэр.

Дом 19-го века находится в Большом Козловском переулке. Рабочие отреставрировали фасады памятника, восстановили лепнину, кованые ворота. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.