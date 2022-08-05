Собянин рассказал о развитии Вешняков и Перова по программе "Мой район"

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Сергей Собянин рассказал о развитии столичных районов Вешняки и Перово в рамках программы "Мой район".

"Два района на востоке Москвы. В рамках программы "Мой район" мы многое сделали, чтобы жизнь местных жителей стала комфортнее и уютнее. Но еще больше предстоит сделать", – написал мэр в своем блоге.

Глава города отметил, что в этих районах реализуются два крупных проекта по созданию качественной городской среды. Так, специалисты реконструируют стадион "Авангард" и реабилитируют лесопарк "Кусково".

"Главный спортивный центр Перова – "Авангард" – не знал капитального ремонта с момента постройки в 1954 году. В ходе реконструкции на стадионе бережно восстановили историческую колоннаду на входе со стороны шоссе Энтузиастов и мозаичные панно", – отметил он.

По словам мэра, на футбольном поле планируется уложить искусственный газон и сделать систему подогрева. Это позволит играть и тренироваться практически круглый год. Кроме того, будет обустроено порядка десяти открытых спортивных и детских площадок.

"Пять новых спортивных павильонов предназначены для единоборств, командных видов спорта и скейтбординга. А территория между павильонами станет местом проведения турниров и праздничных мероприятий. Зимой здесь будут заливать каток с павильоном проката инвентаря и кафе", – написал Собянин.

Мэр отметил, что в усадьбе Кусково уже восстановили цветники, дорожки, газоны, аллею игр, отреставрировали уникальный павильон "Грот" и другое. В настоящее время в лесопарке проводится реабилитация семи прудов, которые обмелели и затянулись илом. Также очищают канал Большого Дворцового пруда.

Кроме того, на территории парка высадят свыше восьми тысяч деревьев и кустарников, разобьют газоны и цветники.

Также в Вешняках специалисты приведут в порядок сквер по улице Юности, который вместе с лесопарком "Кусково" и парком "Радуга" образует единую рекреационную зону.

Собянин также рассказал, что в Перове находится множество полузаброшенных промзон, которые при грамотном использовании могли бы стать точками создания новых рабочих мест. Поэтому там ведется работа в рамках программы "Индустриальные кварталы".

Кроме того, в районе планируется расселить по программе реновации 196 жилых домов, в которых проживают более 42 тысяч человек. Также в районе ведется работа над созданием современных объектов социальной инфраструктуры, среди которых поликлиники, больницы, школы, культурные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы.

По словам мэра, в ближайшие годы в Перове откроется новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова. А в Вешняках продолжается строительство скоропомощного стационарного комплекса городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова.

В рамках решения транспортных проблем в 2019–2020 годах была построена Некрасовская линия метрополитена. Также там строятся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Ключевую роль в улучшении транспорта играет строительство Московского скоростного диаметра (МСД), который соединит СВХ и ЮВХ.

Ранее Собянин рассказал, что реабилитацию лесопарка "Кусково" планируется завершить ко Дню города, который в этом году отмечается 10–11 сентября. По словам мэра, в настоящее время специалисты проводят работы по всей территории парка. Градоначальник отметил, что проект реабилитации парка поддержали жители столицы в проекте "Активный гражданин". Кроме того, градоначальник добавил, что в ноябре этого года планируется завершить реставрацию стадиона "Фрезер", который находится поблизости.

До этого стало известно, что в парке "Кусково" в ходе работ по реабилитации обустроят памп-трек и скейт-парк. Объекты появятся на месте ранее существовавшей площадки и пустыря недалеко от реконструируемого стадиона "Фрезер".

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что с помощью послойно утрамбованных песка и щебня специалисты смоделировали элементы скейт-парка и завершают подготовку перед его бетонированием.

Памп-трек площадью 2,7 тысячи квадратных метров будет состоять из двух колец велотрассы в виде волн и контруклонов. А скейт-парк площадью 1 830 квадратных метров будет представлять собой полноценный тренировочный центр экстремальных видов спорта.

