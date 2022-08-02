Собянин: реабилитацию лесопарка "Кусково" завершат ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Реабилитацию лесопарка "Кусково" планируется завершить ко Дню города, который в этом году отмечается 10–11 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода работ в парке.

По словам мэра, в настоящее время специалисты проводят работы по всей территории парка.

"Большое количество прудов. Их невозможно было просто слегка почистить. Поэтому выкачивают воду, углубляют, делают дополнительное водоснабжение, чтобы постоянно вода там была чистая. Благоустройство вокруг делаем. Сделаем быстро. Я думаю, что ко Дню города практически весь парк будет уже готов", – сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что проект реабилитации парка поддержали жители столицы в проекте "Активный гражданин".

Собянин также рассказал, что специалисты продолжат реставрацию памятников, расположенных на территории парка.

Кроме того, градоначальник добавил, что в ноябре этого года планируется завершить реставрацию стадиона "Фрезер", который находится поблизости.

В материале пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что в ходе работ по реабилитации парка "Кусково" приведут в порядок семь прудов и высадят растения, очищающие воду. Парк озеленят, обустроят беговые и веломаршруты.

На стадионе "Фрезер" появятся футбольное поле с подогревом и трибунами, малое поле для тренировок, многофункциональная площадка и обновленные теннисные корты. Также там установят беседки для пикника, обустроят детские площадки, специалисты реконструируют Горбатый мост и сделают новые переходы через Лесной ручей. Кроме того, реставрационные работы проводят в музее-усадьбе "Кусково".

Ранее сообщалось, что в парке "Кусково" в ходе работ по реабилитации обустроят памп-трек и скейт-парк. Объекты появятся на месте ранее существовавшей площадки и пустыря недалеко от реконструируемого стадиона "Фрезер".

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что с помощью послойно утрамбованных песка и щебня специалисты смоделировали элементы скейт-парка и завершают подготовку перед его бетонированием.

Уточняется, что памп-трек площадью 2,7 тысячи квадратных метров будет состоять из двух колец велотрассы в виде волн и контруклонов. А скейт-парк площадью 1 830 квадратных метров будет представлять собой полноценный тренировочный центр экстремальных видов спорта.

