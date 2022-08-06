Собянин сообщил о завершении реставрации особняка Рутковских в Большом Козловском переулке

13:33
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
В столице завершилась реставрация особняка Рутковских, расположенного в Большом Козловском переулке, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"Дом 1888 года архитектор строил для своей семьи. Не ограниченный требованиями заказчика, Борис Рутковский работал в нескольких стилях, и дом у него получился необычный. Три зала с разной отделкой: готической, классической и барочной. Парадная лестница с растительными элементами", – рассказал мэр.
По его словам, столичные мастера отреставрировали фасады памятника, восстановили лепнину и кованые ворота. Также они привели в порядок декор и своды внутри здания, пол из мозаики на первом этаже.
Собянин подчеркнул, что архитектура – это важная часть богатого культурного наследия Москвы, и власти делают все, чтобы горожане могли увидеть старинные здания в их первозданной красоте.
Ранее Собянин рассказал, что реабилитацию лесопарка "Кусково" планируется завершить ко Дню города, который в этом году отмечается 10–11 сентября. По словам мэра, в настоящее время специалисты проводят работы по всей территории парка.
Градоначальник отметил, что проект реабилитации парка поддержали жители столицы в проекте "Активный гражданин". Кроме того, градоначальник добавил, что в ноябре этого года планируется завершить реставрацию стадиона "Фрезер", который находится поблизости.
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