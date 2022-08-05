В столичном метро вновь начали раздавать воду из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В московском метро пассажирам вновь начали раздавать воду из-за жары, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В пятницу, 5 августа, питьевую воду можно получить на станциях:

"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

Отмечается, что специалисты мониторят температуру воздуха. При необходимости список станций может быть скорректирован.

Кроме того, в департаменте уточнили, что воду можно получить и на железнодорожных станциях, вокзалах, а также в автобусах до аэропортов Шереметьево и Домодедово.

В вечерние часы пик воду раздают на:

Ярославском;

Казанском;

Курском;

Павелецком;

Киевском;

Белорусском;

Савеловском вокзалах.

Мытищи;

Выхино;

Подольск;

Железнодорожная;

Лобня;

Одинцово;

Тушинская.

А также на станциях:В свою очередь, на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов.

Раннее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 5 и 6 августа воздух в столичном регионе может прогреться до 34 градусов. Наибольшая жара возможна на юго-востоке Московской области.

