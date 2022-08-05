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Транспорт

13:34

В столичном метро вновь начали раздавать воду из-за жары

транспортпогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В московском метро пассажирам вновь начали раздавать воду из-за жары, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В пятницу, 5 августа, питьевую воду можно получить на станциях:

  • "Технопарк";
  • "Выхино";
  • "Студенческая";
  • "Кутузовская";
  • "Фили";
  • "Багратионовская";
  • "Филевский парк";
  • "Пионерская".

Отмечается, что специалисты мониторят температуру воздуха. При необходимости список станций может быть скорректирован.

Кроме того, в департаменте уточнили, что воду можно получить и на железнодорожных станциях, вокзалах, а также в автобусах до аэропортов Шереметьево и Домодедово.

В вечерние часы пик воду раздают на:

  • Ярославском;
  • Казанском;
  • Курском;
  • Павелецком;
  • Киевском;
  • Белорусском;
  • Савеловском вокзалах.

А также на станциях:

  • Мытищи;
  • Выхино;
  • Подольск;
  • Железнодорожная;
  • Лобня;
  • Одинцово;
  • Тушинская.

В свою очередь, на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов.

Раннее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 5 и 6 августа воздух в столичном регионе может прогреться до 34 градусов. Наибольшая жара возможна на юго-востоке Московской области.

Москвичам покажут процесс охлаждения города

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