Синоптики анонсировали похолодание и грозовые дожди в Москве со следующей недели

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о предстоящем похолодании в Москве с 8 августа. Об этом сообщает ТАСС.

"Начиная с воскресенья температура начнет понижаться, потому что в воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт. И если говорить о погоде на неделю, то уже в понедельник – только 23 градуса", – заявил метеоролог.

Синенков отметил, что во вторник можно ожидать аналогичную температуру, а также кратковременные грозовые дожди.

Во второй половине предстоящей недели температурные значения в Москве начнут повышаться. Максимальные значения будут достигать 25–27 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщил, что 5 и 6 августа воздух в столичном регионе может прогреться до 34 градусов. Наибольшая жара возможна на юго-востоке Московской области.

