Синоптик предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается неблагоприятная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Так, по его словам, в республиках Северного Кавказа и в Краснодарском крае, за исключением Сочи, прогнозируются сильные дожди. В Крыму, уточнил синоптик, ожидаются ливни, град и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.
"Но наиболее сложная ситуация будет в Забайкальском крае. Там уже неоднократно шли сильные ливни, и вот они прогнозируются вновь. 5 и 6 августа вероятен резкий подъем уровня воды. Возможны подтопления пойм, дорог, мостов, приусадебных участков", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В Московской, Белгородской, Воронежской областях, продолжил Вильфанд, в ближайшие дни ожидается высокая ультрафиолетовая активность солнца. В связи с этим синоптик рекомендовал пользоваться солнцезащитными кремами, носить головные уборы и одежду с длинными рукавами. При этом наиболее опасным солнце будет в Крыму и на Северном Кавказе, уточнил он.
"В Крыму ультрафиолетовый индекс прогнозируется 7–8 единиц, а в безоблачные дни – даже 9 единиц. В Северо-Кавказском федеральном округе он будет просто супервысоким – 10–11 единиц. Это очень опасно", – предупредил Вильфанд.
Между тем, в Красноярском крае и на западе Якутии в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, продолжил научный руководитель Гидрометцентра РФ. По его словам, температура воздуха там будет на 4–6 градусов ниже нормы.
5 и 6 августа воздух в столичном регионе может прогреться до 34 градусов, рассказал Вильфанд ранее. По его словам, пятница и суббота могут оказаться на втором месте в списке самых жарких дней для этих дат за всю историю метеонаблюдений. При этом в ночное время жара не будет значительно ослабевать. В ночные часы в центре столицы ожидается до 20–23 градусов тепла, в других районах – до 16–18 градусов.
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