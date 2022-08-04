Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Лето не собирает сдавать свои позиции, заявил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, какой будет погода в Центральной России в ближайшие дни.
"Наступил финальный месяц сезона, мы пересекли так называемый климатический экватор <...>. На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27–29 градусов, дальше будет больше", – сказал метеоролог в интервью радио Sputnik.
Во второй половине недели, в частности, 5 и 6 августа, температура может подняться до 32 градусов, предупредил синоптик. По словам Тишковца, такой температурный режим на 4–5 градусов выше климатической нормы.
В связи с жаркой погодой в столичном регионе на 14 вокзалах и станциях МЖД до конца недели пассажирам будут раздавать питьевую воду. Ее можно будет получить бесплатно в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 5 и 6 августа 32 градуса тепла ожидается в самом центре Москвы – в пределах Садового кольца. На остальной территории столицы столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 4 августа
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