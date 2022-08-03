Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу и субботу температура воздуха в Москве будет достигать максимума, рассказала руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам метеоролога, 5 и 6 августа ожидается 30 градусов тепла, а в самом центре столицы – в пределах Садового кольца – 32 градуса.

"Жара только в дневные часы. Ночью она будет ослабевать до 10–15 градусов. Будет такой хороший суточный ход", – приводит слова синоптика ТАСС.

Шувалов отметил, что жаркая погода продержится до выходных. В воскресенье, 7 августа, в Москву придут грозовые дожди, поэтому температура воздуха понизится.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова не исключила, что в конце недели температура воздуха в Москве может подняться до 33 градусов.

Она также рассказала, что прошедший июль в столице вошел в список 15 самых теплых за последние 70 лет. Самую высокую температуру в городе зафиксировали 11 июля. Тогда столбик термометра поднялся до 32,8 градуса тепла.

