Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу и субботу температура воздуха в Москве будет достигать максимума, рассказала руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По словам метеоролога, 5 и 6 августа ожидается 30 градусов тепла, а в самом центре столицы – в пределах Садового кольца – 32 градуса.
"Жара только в дневные часы. Ночью она будет ослабевать до 10–15 градусов. Будет такой хороший суточный ход", – приводит слова синоптика ТАСС.
Шувалов отметил, что жаркая погода продержится до выходных. В воскресенье, 7 августа, в Москву придут грозовые дожди, поэтому температура воздуха понизится.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова не исключила, что в конце недели температура воздуха в Москве может подняться до 33 градусов.
Она также рассказала, что прошедший июль в столице вошел в список 15 самых теплых за последние 70 лет. Самую высокую температуру в городе зафиксировали 11 июля. Тогда столбик термометра поднялся до 32,8 градуса тепла.
"Атмосфера": пик жары в Москве придется на 5 августа
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