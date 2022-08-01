Июль в Москве вошел в топ-15 самых теплых за последние 70 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прошедший июль в Москве вошел в список 15 самых теплых за последние 70 лет. Об этом в разговоре с Агентством "Москва"сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Средняя температура в Москве в июле превышала климатическую норму на один градус. Если сравнивать июль 2022 года с предшествующими, он занимает 15 место (с 1949 года)", – прокомментировала Макарова.

Самую высокую температуру в столице зафиксировали 11 июля. Тогда столбик термометра поднялся до 32,8 градуса тепла. Метеоролог добавила, что, по данным станции ВДНХ, температура выше 30 градусов тепла продержалась в Москве 4 дня. Однако ниже 20 градусов не опускалась.

Макарова добавила, что в июле в Москве выпало 99 миллиметров осадков. Показатель стал незначительно больше месячной нормы.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал жаркую погоду в Москве в первые дни августа. По его словам, температура воздуха в ближайшие пять дней будет держаться на отметке 27–29 градусов. Возможна переменная облачность, при этом осадков в городе не стоит ждать до следующей недели.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на первой неделе августа воздух в Московском регионе и на всей европейской территории России прогреется до 30 градусов. Таким образом, температура воздуха будет выше нормы на 2–3 градуса.

