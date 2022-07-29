Москвичам пообещали теплое начало августа без осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На первой неделе августа воздух в Московском регионе и на всей европейской территории России прогреется до 30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Первая неделя августа в Москве прямо с понедельника будет теплой, не супержаркой, но теплой, температура воздуха в диапазоне – 25–30 градусов. Температура воздуха будет выше нормы на 2–3 градуса", – сообщил он "Интерфаксу".

Это связано с перемещением в столичный регион воздушных теплых и не насыщенных влагой масс с востока. Синоптик подчеркнул, что антициклональная погода установится в европейской части страны с приходом августа.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жара вернется в Москву уже в середине следующей недели.

До этого момента погода в столичном регионе будет напоминать скандинавское лето, добавил синоптик. Температура в ночные часы будет около 10–15 градусов, а днем – не выше 23–25.

