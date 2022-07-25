Роспотребнадзор рассказал о правилах безопасности в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор рекомендует пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях в жару, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что жара приводит к ухудшению условий труда людей, работающих на открытой местности или в производственных и общественных помещениях без кондиционеров. Если температура на работе приблизилась к 28,5 градуса, рекомендуется сократить продолжительность рабочего дня на час, при повышении до 29 градусов – на два часа. При повышении температуры до 30,5 градуса рабочий день стоит уменьшить на четыре часа.

Для профилактики перегревания организма следует организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе при температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше продолжительность непрерывной работы должна составлять 15–20 минут с последующим отдыхом продолжительностью не меньше 10 минут в охлаждаемых помещениях.

Работа при температуре свыше 32,5 градуса относится к опасным. В таких условиях не рекомендуется работать на открытом воздухе, следует переносить рабочие часы на утро или вечер.

Чтобы защититься от жары, лучше использовать спецодежду или одежду из плотных тканей. Также следует допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет. Для профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим.

Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов. Для оптимального водообеспечения стоит также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды и кисломолочных напитков.

Пить воду надо часто и понемногу для хорошей гидратации организма. При температуре воздуха более 30 градусов и работах средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется есть фрукты и овощи.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.

