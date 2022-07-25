Москвичей предупредили об ухудшении погоды во второй половине дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в столице во второй половине дня. В городе ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 14–17 метров в секунду. Информация об этом опубликована в телеграм-канале комитета городского хозяйства Москвы.

"В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

На сайте Гидрометцентра России разместили предупреждение о желтом уровне погодной опасности в Москве и Московской области с 09:00 до 18:00 понедельника, 25 июля.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27...29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.

При этом в первую неделю августа среднесуточные температуры составят 20...25 градусов. Без дождей этот период не обойдется

