Москвичей предупредили о похолодании к выходным

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
К субботе, 30 июля, в Москве похолодает до 21–23 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В четверг начнется понижение температуры, но пока что не очень заметное – до 25–26 градусов, а дальше температура будет продолжать понижаться на 1–2 градуса каждый день. В пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Однако до выходных в столице ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов, всю неделю будут идти кратковременные дожди, добавил синоптик.
В понедельник, 25 июля, по данным Вильфанда, в столице прогнозируется до 25–27 градусов тепла, ожидаются грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Во вторник воздух прогреется до 27–29 градусов. Самым жарким днем текущей недели станет среда, добавил синоптик. В этот день ожидается до 30 градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в течение ближайших пяти дней теплая погода прогнозируется на всей территории европейской части России, за исключением Северо-Западного федерального округа. В регионах СЗФО, отметил Вильфанд, будет преобладать циклоническая деятельность, которая приведет к снижению температуры.
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