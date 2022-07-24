Синоптик исключил возможность 40-градусной жары в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Вероятность установления 40-градусной жары в Москве нулевая. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала Россия 24.

Он рассказал, что температурный рекорд в столичном рекорд принадлежит 2010 году, когда воздух прогрелся до 38,2 градуса.

"По прогнозам финал июля и август будут теплыми, с превышением нормы на несколько градусов, но экстремальный зной, охвативший Европу, не прогнозируется", – поведал Тишковец.

Ранее климатолог Михаил Юлкин предупредил москвичей о вероятности того, что жара в столице может достигнуть 40 градусов. По его словам, на территории России сейчас теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе, которую уже охватила экстремальная жара.

