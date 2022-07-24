Москвичам рассказали о погоде 24 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье ожидается до 32 градусов тепла в воскресенье, 24 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице будет переменная облачность без осадков.

"Температура воздуха в Москве составит 29–31 градус тепла, по области – от 27 до 32 градусов", – говорится в сообщении.

Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха. Предупреждение будет действовать с 12:00 воскресенья, 24 июля, до 18:00 того же дня. Местами в городе ожидается сильная жара от 30 до 32 градусов.

