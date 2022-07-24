Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
Предупреждение будет действовать с 12:00 воскресенья, 24 июля, до 18:00 того же дня.
"Местами в Москве ожидается сильная жара от 30 до 32 градусов", – говорится в сообщении.
Из-за установившихся в городе высоких температур коммунальные службы чаще поливают дороги. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.
При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, а благодаря регулярному поливу ее уровень удается существенно снизить.
В свою очередь, в столичном управлении МЧС москвичей призвали быть внимательными и осторожными, а также избегать перегрева на солнце.
Ранее климатолог Михаил Юлкин предупредил москвичей о вероятности того, что жара в столице может достигнуть 40 градусов. Он объяснил, что на территории России сейчас теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе, которую уже охватила экстремальная жара.
В Москве из-за жаркой погоды стали чаще поливать дороги
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