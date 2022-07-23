Климатолог предупредил о вероятности прихода в Москву 40-градусной жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Климатолог Михаил Юлкин предупредил москвичей о вероятности того, что жара в столице может достигнуть 40 градусов, сообщает газета "Известия".

"Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая", – сказал он.

Юлкин объяснил, что на территории России сейчас теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе, которую уже охватила экстремальная жара.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее предупредил о жаркой погоде в Москве – воздух прогрелся до 29 градусов выше нуля. В Московской области температурный фон будет на уровне 25–30 градусов выше нуля.

Атмосферное давление в течение дня, 23 июля, сохранится на уровне 747 миллиметров ртутного столба. Ожидается несильный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду.

Накануне заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды в столице. В частности, на дежурство выведены 1,5 тысячи аварийных бригад.