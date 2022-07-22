Синоптик предупредила о грозах в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На следующей неделе в столице ожидаются дожди и грозы, рассказала Москве 24 главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в предстоящие выходные, 23 и 24 июля, в Московский регион придет 30-градусная жара. По прогнозам метеорологов, в субботу в дневное время в столице будет до 29 градусов, в Подмосковье – до 30. В воскресенье москвичей ждет 28–30 градусов, жителей Подмосковья – 26–31 градус.
"Если в предстоящие выходные погода без осадков, то в последующие дни будет сказываться влияние каспийского циклона, поэтому будут дожди различной интенсивности: от небольших до умеренных", – говорит Позднякова.
По ее словам, на следующей неделе в ночные часы температура в Москве будет в пределах 13–18 градусов. Днем воздух прогреется до 25–26 градусов, по области – до 23–28 градусов.
"Будет настоящая июльская погода с большим количеством солнца в первой половине дня и с вероятностью коротких ливневых дождей во второй половине", – уточняет синоптик.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в августе. По его словам, заключительный месяц лета не подведет и еще порадует солнцем и относительно жаркими днями.
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