Синоптик предупредила о грозах в Москве

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На следующей неделе в столице ожидаются дожди и грозы, рассказала Москве 24 главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в предстоящие выходные, 23 и 24 июля, в Московский регион придет 30-градусная жара. По прогнозам метеорологов, в субботу в дневное время в столице будет до 29 градусов, в Подмосковье – до 30. В воскресенье москвичей ждет 28–30 градусов, жителей Подмосковья – 26–31 градус.

"Если в предстоящие выходные погода без осадков, то в последующие дни будет сказываться влияние каспийского циклона, поэтому будут дожди различной интенсивности: от небольших до умеренных", – говорит Позднякова.

По ее словам, на следующей неделе в ночные часы температура в Москве будет в пределах 13–18 градусов. Днем воздух прогреется до 25–26 градусов, по области – до 23–28 градусов.

"Будет настоящая июльская погода с большим количеством солнца в первой половине дня и с вероятностью коротких ливневых дождей во второй половине", – уточняет синоптик.



Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" У нас 25 и 26 июля такая синоптическая ситуация, при которой есть вероятность развития грозовой деятельности. Вообще июль по климату – это самый "грозный" месяц, потому что в среднем бывает восемь-девять дней с грозой. Так что мы еще этот лимит июльских гроз не исчерпали.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в августе. По его словам, заключительный месяц лета не подведет и еще порадует солнцем и относительно жаркими днями.

