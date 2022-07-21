Россиянам рассказали о погоде в августе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в августе, передает РИА Новости.

"Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями", – отметил специалист.

Ранее синоптики предупредили об опасном погодном периоде, который наступит с 20 июля. Сообщается, что из-за низкого давления над севером и северо-западом страны будут идти ливни и установится жара.

В четверг, 21 июля, в Москве до вечера будет действовать желтый уровень погодной опасности. По прогнозам метеорологов, в столице возможны гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду.