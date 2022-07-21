Россиянам рассказали о погоде в августе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в августе, передает РИА Новости.
"Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями", – отметил специалист.
Ранее синоптики предупредили об опасном погодном периоде, который наступит с 20 июля. Сообщается, что из-за низкого давления над севером и северо-западом страны будут идти ливни и установится жара.
В четверг, 21 июля, в Москве до вечера будет действовать желтый уровень погодной опасности. По прогнозам метеорологов, в столице возможны гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 21 июля