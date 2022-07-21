В Москве продлили предупреждение о грозе и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Погода в Москве и области была объявлена опасной из-за грозы, усиления ветра до 17 метров в секунду и проливного дождя. Предупреждение будет действовать до 21:00 21 июля.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что над Москвой проплывают дождевые тучи и идут ливневые осадки. По его словам, в ближайшие часы погода будет определяться тыловой частью северо-атлантического циклона.

В связи с этим в Москве будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, пройдут кратковременные дожди – до 5 миллиметров осадков. Тем не менее, обещает синоптик, солнце будет, а значит воздух начнет прогреваться и столбики термометров повысятся до 20–22 градусов, что на несколько градусов ниже нормы для середины лета.

Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой около 30 градусов и без существенных осадков. Она отметила, что атмосферное давление будет немного расти.

