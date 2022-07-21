Синоптик предупредил о ливнях в Москве 21 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Над Москвой сейчас проплывают дождевые тучи и идут ливневые осадки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире "Соловьев Лайф".

По его словам, по данным на 07:00, на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха составила 14,7 градуса тепла. В ближайшие часы она будет определяться тыловой частью северо-атлантического циклона.

В связи с этим в Москве будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, пройдут кратковременные дожди – до 5 миллиметров осадков.

"То есть с неба прольется пять литров воды на один квадратный метр", – пояснил Тишковец.

Тем не менее, обещает синоптик, солнце будет, а значит воздух начнет прогреваться и столбики термометров повысятся до 20–22 градусов, что на несколько градусов ниже нормы для середины лета.

Ранее в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать с 09:00 до 21:00.

По данным портала "Метеоновости", предстоящим днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой около 30 градусов и без существенных осадков. Она отметила, что атмосферное давление будет немного расти.

