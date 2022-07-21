Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе до вечера четверга, 21 июля, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ, предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать с 09:00 до 21:00.

По данным портала "Метеоновости", предстоящим днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в столице составит 18–20 градусов тепла, в Подмосковье – 16–21 градус. Ветер будет северо-западного направления.

"Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%. В Московском регионе по июльским меркам прохладная погода", – говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой около 30 градусов и без существенных осадков. Она отметила, что атмосферное давление будет немного расти.

