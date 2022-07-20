Жители Европы рассказали, как спасаются от аномальной жары

Аномальная жара накрыла Европу. В Великобритании 19 июля был побит исторический температурный рекорд: синоптики зафиксировали +40,2 градуса в лондонском аэропорту Хитроу. В 73 департаментах Франции объявлен предпоследний оранжевый уровень тревоги из-за аномальных температур. Выходцы из России, живущие в Европе, рассказали Москве 24, как переживают волну жары.



Фото: Ксения Темель

Рекорд за рекордом

В ряде европейских государств установилась рекордная жара. По данным Метеорологической службы Великобритании, 19 июля в стране был побит абсолютный температурный рекорд. Впервые за всю историю метеонаблюдений в стране зафиксировали +40,2 градуса (прежний максимум 2019 года находился на уровне +38,7 градуса). Ряд СМИ сообщили, что лесной пожар уничтожил как минимум пять домов в Лондоне.

В некоторых районах Англии – наивысший, красный уровень опасности, который ввели впервые в истории. В большинстве остальных регионов действует оранжевый. Кроме того, в ряде районов Великобритании нарушено транспортное сообщение, потому что из-за жары пострадали железнодорожные пути.

Во Франции жаркая погода 18 июля ознаменовалась температурными рекордами сразу в 12 городах, по данным национальной метеослужбы "Метео Франс". В частности, в западном городе Нант зафиксировали +42 градуса, таким образом, был побит рекорд 1949 года. В 73 департаментах страны 19 июля был объявлен предпоследний, оранжевый уровень тревоги.

Жара привела к крупным пожарам в сельской местности сразу в нескольких странах: от огня пострадали Италия, Испания и Франция. В Португалии выгорело почти 30 тысяч гектаров земли.

В свою очередь, Ассоциация туроператоров России призвала российских туристов быть внимательными в преддверии поездок в Европу.

Тазики с водой

Уроженка Барнаула Ксения Темель уже 12 лет живет в Лондоне и не может вспомнить такую жару, которая стоит там последние дни.

"Много дней подряд в городе очень высокая температура. Давно не было дождей, все пересохло, трава везде желтая. Очень жарко: в квартире у меня ночью было +29 градусов. Мы ставим на ночь в комнате тазик с водой, чтобы хоть как-то увлажнить воздух", – рассказала девушка.

Она отметила, что на фоне жары у ее 8-летнего сына ночью пошла кровь из носа. В Великобритании каникулы начнутся только со следующей недели, однако в связи с аномальной температурой воздуха многие школы в Лондоне разрешили не приводить детей в понедельник и вторник, рассказала Ксения.



Ксения Темель жительница Лондона Наша директор сказала, что они не могут обеспечить прохладу детям, потому что в школе есть кондиционер всего лишь в паре комнат. И в течение дня туда по возможности будут по очереди приводить детей охлаждаться.

"На переменах ученики обычно гуляют на улице, но теперь все сидят в здании в тени. В школе открывают окна и двери, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Сегодня, кстати, очень мало детей привели", – добавила она.

По ее словам, многие кафе и рестораны в городе закрылись на дни жары. Некоторые магазины временно отправили часть персонала по домам, чтобы работники в возрасте и проблемами со здоровьем лишний раз не выходили на улицу. "В Лондоне очень много фонтанов, и сейчас люди спасаются возле них, а дети в них даже залезают", – сказала девушка.

В Великобритании климат считается умеренным и люди здесь не приспособлены к сильной жаре или к крепким морозам, отметила местная жительница. По этой причине кондиционеры в квартирах не распространены, говорит Ксения.



Ксения Темель жительница Лондона Сейчас местные раскупили все вентиляторы в округе, так что мне самой не досталось.

На фоне рекордной жары англичане массово отправляются на море. "Вчера мы ездили в Брайтон (приморский курортный город к югу от Лондона в часе езды). Пляж был заполнен людьми. Где-то после 16:30 на машинах туда начала подъезжать волна народа, как я понимаю, после работы. Поезда также были все полные, несмотря на рекомендацию властей не ездить за город без нужды", – добавила собеседница.

Мода на зонтики

Фото: Марина Голитч

Жительница Парижа Марина Голитч рассказала Москве 24, что в городе уже неделю стоит затяжная жара.

"Жаркие дни здесь бывают каждое лето, но в этом году они подзатянулись. По ощущениям под 40 градусов уже неделю. Сильно душно. К 12:40 воздух прогрелся до +38!" – рассказала девушка.

По ее словам, ситуацию в городе усугубляет большое количество старинных зданий. "Мой дом 1901 года постройки, он хорошо прогревается. Плюс я живу под крышей на солнечной стороне. В 9 утра у меня в квартире было уже +32 градуса", – пожаловалась Марина.

Кроме того, из-за традиционно высоких цен на электричество в Париже накладно пользоваться кондиционерами, добавила она. "Во многих местных кафе здесь кондиционеры просто не установлены. Рядом с моим домом есть гостиница, там кондиционеры есть. Днем я прихожу в итальянское кафе при отеле и работаю оттуда, благо есть возможность работать удаленно", – отметила собеседница.



Марина Голитч жительница Парижа Очень популярны районные бассейны. Вход дешевый – три евро, и ты безлимитно там плаваешь. Все сидят в бассейнах, это очень доступное развлечение.

По ее словам, в такое пекло по городу очень тяжело далеко ходить, особенно во вторую половину дня, когда разогревается асфальт. "Из новинок этого сезона: в моду вошли зонты. Многие стали на улице ходить с зонтиками, спасаясь от солнечных лучей", – рассказала она.

Привыкшие

В свою очередь, жара не сильно впечатлила жителей юга Испании, привыкших к высоким температурам. Об этом Москве 24 рассказала частный гид Наталья Капустенок.

"Я c 2000 года живу на юге Испании, в городе Гранада. Африка сравнительно недалеко, поэтому жара для нас – явление довольно привычное. Ее всегда ожидают. Июль и август считаются самыми горячими месяцами. Все испанцы очень хорошо знают, что температур плюс 40 летом практически не избежать", – сказала Наталья.

Тем не менее за последние 3–4 года температуры в Испании действительно стали выше и достигают +45 градусов, отметила она.



Наталья Капустенок частный гид на юге Испании Сегодня у нас "похолодало": вместо 43 градусов – плюс 40. Вот это для нас уже более привычно. На юге Испании температуры всегда довольно высокие. Севилья, Гранада, Кордова – города, где жарче всего.

Она уточнила, что в жаркие дни после обеда практически никто не выходит на улицу. "На стройке или в полях начинают работать с семи утра и заканчивают к 14 часам. По закону рабочим больше работать летом нельзя, потому что они просто могут получить солнечный удар", – добавила местная жительница.

По ее словам, в Испании кондиционер – это главное спасение от жары и, в отличие от Великобритании и Франции, есть практически в каждой семье. "Кондиционер был первым аппаратом, который мы поставили в доме 22 года назад. Всего у нас четыре кондиционера. Если бы можно было поставить в ванной, поставили бы и там", – сказала женщина.

Летом в жару в доме обычно держат температуру плюс 25. Если ставить ниже, то получается слишком резкий контраст, и когда заходишь с улицы, запросто можно простудиться или подхватить ангину.

"На самом деле жара не сильно отпугивает туристов, и люди все равно едут в Гранаду", – заключила она, добавив, что на турпоток сильнее повлияла пандемия коронавируса, после которой отрасль только начала восстанавливаться.