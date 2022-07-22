Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В предстоящие выходные, 23 и 24 июля, в Московский регион придет 30-градусная жара. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Кульминация лета пройдет на фоне возвращения жаркой погоды. Днем в выходные солнечно, воздух прогреется до 26–31 градуса", – отмечается в сообщении.
По прогнозам метеорологов, в субботу в дневное время в столице будет до 29 градусов, в Подмосковье – до 30. В воскресенье москвичей ждет 28–30 градусов, жителей Подмосковья – 26–31.
В начале следующей недели погода будет неустойчивой, в некоторых районах могут пройти кратковременные осадки и гроза.
Ранее синоптики предупредили об опасном погодном периоде, который наступит с 20 июля. Сообщается, что из-за низкого давления над севером и северо-западом страны будут идти ливни и установится жара.
В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Александр Шувалов рекомендовал жителям столицы внимательно следить за своим состоянием в связи с резким повышением атмосферного давления в городе в ближайшие дни.
"Утро": температура в столичном регионе установится на отметке 27 градусов
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