Погода в Москве вернулась к климатической норме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Погода в Москве 22 июля вернулась к климатической норме, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что в городе будет солнечно, без осадков. Температура сейчас составляет 16,4 градуса. В течение дня инициатива атмосферы столичного региона будет переходить к погожему гребню антициклона, и лишь на юге Подмосковья могут пройти небольшие дожди.

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Воздух в столице прогреется до 24–27 градусов, а в Подмосковье – до 22–27 градусов, что укладывается в температурные рамки последней декады июля.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой около 30 градусов и без существенных осадков. Она отметила, что атмосферное давление будет немного расти.

