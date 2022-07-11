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Москва 24

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Общество

11:39

Врач рассказала о негативном влиянии дождей на здоровье

обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт "Инвитро-Воронеж" Светлана Куприна рассказала о том, как влияют затяжные дожди на здоровье человека. Об этом сообщает газета "Известия".

По ее словам, дожди и повышенная влажность могут негативно сказаться на состоянии организма.

"Повышенная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой окружающего воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи", – рассказала Куприна.

Врач подчеркнула, что это может привести к снижению работоспособности, быстрой утомляемости и слабости. Она отметила, что в дождливую погоду также снижается атмосферное давление, а воздух содержит меньше кислорода.

"Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем", – предупредила специалист.

Врач добавила, что также снижение атмосферного давления может привести к повышению внутричерепного давления, которое провоцирует головную боль.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в ближайшие два дня в нескольких регионах России.

По его словам, в понедельник, 11 июля, грозовой дождь ожидается в Карелии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Во вторник, 12 июля, в данных регионах прогнозируются ливни и усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В Ростовской области и Краснодарском крае, продолжил синоптик, в ближайшие дни пройдут ливневые дожди. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Сильный дождь и гроза также ожидаются в Калининградской и Калужской областях.

Несколько южных курортов России пострадали от мощных ливней

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