Питьевую воду начали раздавать из-за жары на восьми станциях метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам на восьми станциях метро начали раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды, установившейся в Москве, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Получить бесплатную воду можно на станциях "Технопарк", "Кутузовская", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Выхино".

В Дептрансе отметили, что следят за температурой, и при необходимости список станций будет скорректирован.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее предупредил о жаркой погоде в Москве – воздух прогрелся до 29 градусов выше нуля. В Московской области температурный фон будет на уровне 25–30 градусов выше нуля.

Накануне заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды в столице. В частности, на дежурство выведены 1,5 тысячи аварийных бригад.