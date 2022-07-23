Температура воздуха в Москве достигнет 29 градусов тепла

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о жаркой погоде в Москве – температура воздуха может достичь 29 градусов выше нуля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. Небольшая облачность, без осадков, плюс 27 – плюс 29 тепла в Москве", – заявил синоптик.

Леус добавил, что в Московской области температурный фон будет на уровне 25 – 30 градусов выше нуля.

Атмосферное давление в течение дня сохранится на уровне 747 миллиметров ртутного столба. Ожидается несильный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

Накануне заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды в столице. В частности, на дежурство выведены 1,5 тысячи аварийных бригад.